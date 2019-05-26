«Именно вы за свою каденцию довели ее до такого состояния», – нардеп Козырь о заявлении Москаленко по стоимости «Искры»

Народный депутат Украины Борис Козырь считает, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко за время своей каденции довела здание бывшего кинотеатра «Искра» до разрушения и обесценивания.

Результатом подобного управления коммунальным имуществом должно быть увольнение главы облсовета, написал Борис Козырь на своей странице в Facebook.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что сегодняшняя стоимость здания составляет менее 200 тысяч гривен.

«Заявление главы Николаевского облсовета по зданию бывшего кинотеатра «Искра» просто на голову не налазит! Дело даже не в стоимости объекта, его можно и за одну гривну отдать! Вопрос в том, что будет дальше? Почему вы в одностороннем порядке решили, что город Николаев неспособен восстановить этот объект, учитывая обращение мэра и депутатского корпуса? Но раз уж вы заявляете о приватизации, вместо того, чтоб публично в прямом эфире расписываться в собственной беспомощности, нужно было давно подготовить инвестпроект, провести конкурс проектов среди инвесторов, определить гарантии и социальные обязательства перед громадой. Мне все равно, кто это будет делать: область или город. Но это именно вы за свою каденцию главы облсовета довели «Искру» до такого состояния, а теперь заявляете, что кинотеатр продается за бесценок. Я не понимаю, почему громаде Николаева приходится слушать от вас это, вместо ответов на вопрос, кто конкретно, какой чиновник будет нести ответственность за разграбление «Искры»? Если вы и дальше будете так распоряжаться коммунальной собственностью, лучше бы вам взять листик, ручку и освободить место для тех, кто будет думать о новых поколениях, как говорится», - написал Борис Козырь.

Как сообщалось ранее, Борис Козырь выступил за скорейшую передачу здания бывшего кинотеатра «Искра» в собственность города.