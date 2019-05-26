«Именно вы за свою каденцию довели ее до такого состояния», – нардеп Козырь о заявлении Москаленко по стоимости «Искры»

Народный депутат Украины Борис Козырь считает, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко за время своей каденции довела здание бывшего кинотеатра «Искра» до разрушения и обесценивания.
Результатом подобного управления коммунальным имуществом должно быть увольнение главы облсовета, написал Борис Козырь на своей странице в Facebook.
Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что сегодняшняя стоимость здания составляет менее 200 тысяч гривен.
«Заявление главы Николаевского облсовета по зданию бывшего кинотеатра «Искра» просто на голову не налазит! Дело даже не в стоимости объекта, его можно и за одну гривну отдать! Вопрос в том, что будет дальше? Почему вы в одностороннем порядке решили, что город Николаев неспособен восстановить этот объект, учитывая обращение мэра и депутатского корпуса? Но раз уж вы заявляете о приватизации, вместо того, чтоб публично в прямом эфире расписываться в собственной беспомощности, нужно было давно подготовить инвестпроект, провести конкурс проектов среди инвесторов, определить гарантии и социальные обязательства перед громадой. Мне все равно, кто это будет делать: область или город. Но это именно вы за свою каденцию главы облсовета довели «Искру» до такого состояния, а теперь заявляете, что кинотеатр продается за бесценок. Я не понимаю, почему громаде Николаева приходится слушать от вас это, вместо ответов на вопрос, кто конкретно, какой чиновник будет нести ответственность за разграбление «Искры»? Если вы и дальше будете так распоряжаться коммунальной собственностью, лучше бы вам взять листик, ручку и освободить место для тех, кто будет думать о новых поколениях, как говорится», - написал Борис Козырь.
Как сообщалось ранее, Борис Козырь выступил за скорейшую передачу здания бывшего кинотеатра «Искра» в собственность города.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.
В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.
В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.
Также стоит отметить, что субвенцию, которую депутаты Николаевского городского совета согласились выделить Николаевской областной государственной администрации при формировании бюджета на 2019 год, до сих пор не выплачена в полном размере.
Пока в горсовете и облсовете обсуждается вопрос по передачи кинотеатра, неизвестные разбирают его фасад и помещения.
В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.
В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.