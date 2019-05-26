В Киеве открыли стеклянный пешеходно-велосипедный мост стоимостью более ₴400 миллионов

В Киеве в субботу, 26 мая, открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла.

Об этом у себя в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня мы открыли в столице действительно уникальный объект. Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов», - отметил Кличко.

По его словам, этот мост планировали построить еще более 100 лет назад. Кличко также рассказал, что активное строительство продолжалось пять месяцев.

«Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, изготавливали необходимые материалы», - добавил он.

Фото: Виталий Кличко, Радио Свобода

Как пишет LIGA.net ,23 мая сообщалось, что сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве выросла с 260 миллионов до 419,96 миллионов гривен.

Строительство моста между парками Крещатый и Владимирская горка началось в конце 2018 года. Открытие моста планировалось ко дню Киева – 25-26 мая.

Напомним, что в лесах Дании открылась 45-метровая смотровая площадка без единой ступеньки.