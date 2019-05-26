«Погода устроила тяжелые дни», – мэр Сенкевич заявил, что из-за проливного ливня затопило семь подстанций

Из-за проливного ливня, который прошелся по Николаеву 26 мая, в городе затопило семь подстанций.

Об этом 26 мая сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич перед началом масштабного велопробега, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Погода нам вчера устроила тяжелые дни. Чрезвычайный дождь, семь подстанций затопило, электричества нет в городе, случилось то, чего никогда не происходило - размыло набережную, размыло Варваровский спуск, повымывало здоровенные камни, - сообщил Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве после сильного дождя в субботу, 25 мая, провалилась часть плитки на Нижнем БАМе.

Также из-за сильного дождя часть улиц в центре Николаева оказались затоплены.