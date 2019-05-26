В Германии на дереве застрял двухместный самолет

В субботу, 25 мая, на западе Германии в кроне дерева застрял небольшой двухместный самолет Tecnam-92, его пассажирам пришлось провести на нем несколько часов.

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Самолет застрял на высоте приблизительно 10 метров. Предполагается, что его снесло на деревья порывом ветра.

Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.

Напомним, что в Запорожье около 100 украинских туристов не смогли вовремя вылететь на отдых в Турцию.