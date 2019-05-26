В Ровно задержали двоих людей за митинг против Зеленского – Президент призвал полицию не мешать мирным акциям против него

В Ровно в субботу, 25 мая, двух человек, которые вышли на майдан Независимости с плакатами о Президенте Владимире Зеленском, забрали в полицию за несанкционированный митинг.

Об этом пишет UA:Ривне.

Парень и девушка принесли с собой плакаты «Импичмент президенту» и «Не кумовство, а по-братски», имея в виду первые кадровые назначения Зеленского.

«Установлено, что 20 и 16-летние жители Ровно на площади Независимости проводили митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующей заявки. Поэтому работники полиции составили на парня и 16-летнюю девушку в присутствии матери админпротоколы по статье 185-1 КУоАП («Нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций»). Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по статье 184 КУоАП. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения», - рассказала пресс-офицер полиции Мария Юстицкая.

В полиции настаивают, что молодых людей не задерживали.

Позже стал известно, что начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук назначил комплексную служебную проверку по факту составления админпротоколов митингующих, о чем сообщила пресс-служба полиции.

«Полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей. Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой о соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена по результатам комплексной служебной проверки», - сказал Самчук.

Личному составу полиции посоветуют на подобные мелкие правонарушения в первую очередь реагировать словами, а не штрафными мерами.

Сам Зеленский заявил, что не боится и критики. Также он добавил, что полицейские могли бы действовать мягче.

«Выяснил ситуацию якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Киеве. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», - написал он на Facebook.

Напомним, что в России на митингах против Путина задержали 1600 человек – в том числе кричавшего «Позор» мальчика и мать с ребенком.