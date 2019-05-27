В гараже вице-мэра Николаева Степанца полиция провела обыск – изъяли боеприпасы и дымовые шашки

В субботу, 25 мая, сотрудники полиции провели обыск в гараже у заместителя Николаевского городского головы Юрия Степанца, в ходе которого изъяли боеприпасы и дымовые шашки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, бывшая супруга вице-мэра обратилась на спецлинию «102», в связи с тем, что во время уборки в гараже, который принадлежит Степанцу, нашла патроны и пиротехнику. На место прибыл наряд полиции, женщина показала им месторасположение гаража и дала к нему доступ.

Как сообщил изданию собеседник в Нацполиции, во время проведения следственных действий в гараже на улице Инженерная, 3 были изъяты боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки. Также в ближайшее время будет проведена экспертиза для установления наличия отпечатков Степанца на изъятом.

Отметим, что согласно декларации вице-мэра, гараж в Николаеве площадью 23,3 квадратных метра принадлежит его теще.

Как известно, 18 февраля здании Николаевского горсовета сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Позже Степанец заявил, что не имеет никакого отношения к «договорнякам», а также уточнил, что обыск был и у него дома.

Напомним, что в феврале 2019 года во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.