В Китае впервые удалось заснять на камеру панду-альбиноса в дикой природе

В Китае в заповеднике Вэньчуань-Улун в кадр автоматической камеры попала редкая большая панда-альбинос.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Автоматическая камера, установленная в лесу, запечатлела бамбукового медведя в середине апреля. На его теле нет ни одного черного пятна, а глаза - розовые.

«Это первый раз, когда полностью дикая гигантская панда-альбинос была поймана на камеру, указывая на то, что в популяции гигантских панд должна быть мутация гена. Судя по фотографии, панда физически сильна и делает устойчивые шаги, предполагая, что мутация гена не влияет на ее нормальную жизнь», - сообщает исследователь из Школы наук о жизни Пекинского университета.

Отмечается, что панду-альбиноса легче заметить хищникам и действие солнечного света они переносят труднее.

Чиновники из заповедника заявили, что установят дополнительные камеры для наблюдения за ростом и взаимодействием редкого медведя с остальной частью популяции панд, а также с целью выяснить, есть ли у него потомство.

Мутация альбинизма является рецессивной, поэтому она может появиться у потомства медведя только в том случае, если она есть у обоих родителей.

Напомним, что ранее китайским ученым удалось увеличить популяцию редких Цинлинських панд.