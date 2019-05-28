В Бразилии гомофобию и трансфобию признали преступлением

Большая часть судей Верховного суда Бразилии проголосовала за криминализацию гомофобии и трансфобии.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на BBC.
Так, в поддержку решения высказались 6 из 11 судей. Остальные будут голосовать 5 июня, но это не повлияет на уже принятое решение.
Теперь ответственность за преступления, мотивированные сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью человека, может быть как индивидуальной, так и коллективной. Суд будет наказывать за любые проявления агрессии, в том числе насилие или убийство.
В то же время, до вступления в силу нового закона, наказание за гомофобию и трансфобию будет определяться аналогично наказанию по статье о расовой дискриминации, согласно которой максимальным наказанием может быть пять лет тюремного заключения.
Напомним, что ранее в Тайване парламент проголосовал за легализацию однополых браков.