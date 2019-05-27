«Должен был стать человеком директора»: В ГБР после публикации об открытии дела против Порошенко назначили нового главу пресс-службы

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назначил нового исполняющего обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ из-за конфликта касательно публикации ведомства об открытии уголовного производства в отношении экс-Президента Украины Порошенко по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом на своей странице в Facebook написала главный специалист отдела по работе с общественностью и СМИ Государственного бюро расследований Ирина Винокурова.

«Я долго думала: стоит об этом писать или нет. Но убеждена, что молчать не имею права. Сегодня Директор ГБР Роман Труба изменил нам и.о. руководителя пресс-службы. Изменил из-за публикации на сайте и Facebook-странице новости о регистрацией производства по заявлению Портнова», – написала Винокурова.

Также она отметила, что та публикация была подготовлена и согласована со следствием с соблюдением всех юридических нюансов.

«Бесспорно, это общественно важная информация, потому что журналисты обрывали телефоны пресс-службы весь день. К сожалению, это уже не первый случай цензуры, связан именно с производствами, где упоминаются громкие фамилии», – рассказала она.

По словам Винокуровой, смену руководителя отдела Роман Труба мотивировал следующим образом:

«Ты должен был стать человеком Директора ... то есть ... профессионалом! Тебе давался такой шанс! Такой шанс!»

Также она рассказала, что сейчас и.о. начальника пресс-службы назначен дизайнер Максим Белоусенко, который ранее уже руководил отделом, но когда он был на должности, часто возникали различные внутренние конфликты.

«Полтора месяца назад мы всей пресс-службой добились, чтобы директор его снял (на фото - результаты встречи с коллективом, где указаны все претензии). Из-за отсутствия образования, надлежащего опыта, абсолютной некомпетентности и как следствие - неумения найти общий язык с коллективом. Предназначен по странному стечению обстоятельств - бывший помощник народного депутата от «Народного фронта» Кодолы. Он, наверное, в отличие от своего предшественника, «человек Директора», – пишет Винокурова.

Сотрудница отдела предполагает, что вскоре могут быть уволены люди, которые «не стали человеком Директора» .

«И скорее всего, это будут те, кто и голову имеет, и человеком остается несмотря на все», – подытожила она.

К тому же Винкурова акцентировала, что согласно Закону Украины о «Государственном бюро расследований», кадровые вопросы Директор должен согласовывать с первым заместителем и заместителем. А и.о. руководителя подразделения, согласно закону, назначается старший по возрасту служащий подразделения.

«Назначен и.о. - не старше по возрасту. О «быть человеком директора», как основной критерий при назначении, в законе ничего не написано», – пишет девушка.

Напомним, что 21 мая Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены первых лиц государства во время событий в Керченском проливе, когда российскими силовиками был захвачен корабль с украинскими моряками.