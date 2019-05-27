В Корабельном райсуде Николаева после отставки Кутурлановой избрали нового главу суда

Судья Алексей Непша (фото из архива) В Корабельном районном суде Николаева избрали нового главу - им стал судья Алексей Непша.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, ранее Высший Совет правосудия принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке главы Корабельного районного суда Николаева Елены Кутурлановой.

24 мая состоялось собрание судей Корабельного районного суда. Согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования, на административную должность главы сроком на три года был избран судья Алексей Непша.