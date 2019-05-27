«У нас скандальный развод», – вице-мэр Степанец заявил, что боеприпасы, которые нашли в гараже его тещи, могла подкинуть жена

Вице-мэр Юрий Степанец заявил, что с женой у него происходит скандальный бракоразводный процесс, а боеприпасы в гараж она могла подкинуть.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, 25 мая, сотрудники полиции провели обыск в гараже тещи у заместителя Николаевского городского головы Юрия Степанца, в ходе которого изъяли боеприпасы и дымовые шашки.

— Гараж не мой, с женой не живу еще с прошлого года. Завтра вам предложат написать, что на кровати, на которой год назад спал вице-мэр, нашли наркотики. У нас просто скандальный развод, она пытается угрожать, как-то меня шантажировать, требовать какие-то откупные непонятные. Мы когда расходились, договорились, что поделим имущество. Но факт того, что я ушел от нее и у меня родился ребенок, ее, наверное, взбесил окончательно. Зачем мне нужны боеприпасы, если у меня никогда не было оружия. Мне оно не нужно. Поэтому как они там оказались, я не знаю, не исключено, что она могла их подкинуть, - предположил Юрий Степанец.

Также он отметил, что пока его не приглашали на проведение экспертизы по сравнению отпечатков пальцев на найденных боеприпасах.

— Пусть следствие разбирается, что это за боеприпасы, чьи они. Я если честно толком даже не знаю что они там нашли, - подытожил вице-мэр.

Как известно, 18 февраля здании Николаевского горсовета сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Позже Степанец заявил, что не имеет никакого отношения к «договорнякам», а также уточнил, что обыск был и у него дома.

Напомним, что в феврале 2019 года во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.