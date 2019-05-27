«Выпало больше месячной нормы»: Синоптики объяснили, почему на выходных ливень подтопил Николаев

В субботу, 25 мая, на Николаев выпало больше месячной нормы осадков, что и стало причиной подтопления улиц города.

Об этом на своей странице Facebook сообщил Николаевский гидрометеорологический центр.

Напомним, тогда Николаеве из-за сильного ливня затопило улицы, а на «Дормашине» впервые за четыре года значительно поднялся уровень воды.

Синоптики объясняют, что Николаевщина находилась под влиянием небольшого по размеру циклона с активным атмосферным фронтом.

«То есть, по характеру образования осадки были фронтальными, на линии соприкосновения теплых и холодных воздушных масс. В зоне фронта началось образование кучево-дождевого облака на северо-западе относительно города, которое перемещалась на юго-восток и достигло своей максимальной мощности после 12 часов как раз над Николаевом. Дополнительным фактором могло стать то, что облако успело впитать в себя воду из лимана», – говорится в сообщении.

Также в гидрометеоцентре отметили, что основным погодным ориентиром города является метеостанция, расположенная в Николаевском аэропорту, но там было зафиксировано лишь 2 мм дождя.

«В то же время на наблюдательной площадке на территории Николаевской обсерватории ливневое облако принесло количество осадков больше месячной нормы. Также очевидцы видели выпадение града. Но, специалисты гидрометеослужбы в пределах своей территории наблюдений факта выпадения града не зафиксировали», – добавили синоптики.

«Очевидно, что одной метеостанции, которая к тому же находится за пределами города, недостаточно для качественного предупреждения и оценки последствий стихийных бедствий. Особенно явлений локального характера. Следует отметить, что синоптики Николаевского Центра по гидрометеорологии заблаговременно, 24 мая, составили штормовое предупреждение об осложнении погодных условий в течение 24-25 мая. А именно об ожидаемом комплексе конвективных явлений: грозы, значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы», – резюмировали в метеоцентре.

Напомним, что после ливня провалилась часть плитки на Нижнем БАМе. В то же время, как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, водой подтопило 7 подстанций, из-за чего часть города осталась обесточена.