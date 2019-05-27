С «Трансформерами», конкурсами и подарками: Николаевские полицейские и спасатели ко Дню защиты детей приглашают на праздничные мероприятия

Фото: архив NikLife Николаевские полицейские и спасатели ко Дню защиты детей, 1 июня, подготовили праздничные мероприятия, на которые приглашают и деток, и взрослых.

Об этом сообщается на страницах ведомств.

По случаю Дня защиты детей спасатели приглашают николаевцев и гостей города на семейный праздник «Сделаем жизнь безопасной», который состоится 1 июня в 11:00 на улице Соборной (квартал между улицами Спасская и Никольская).

На празднике будут: выставка пожарной и специальной техники; демонстрация аварийно-спасательного оборудования и элементов выполнения работ по назначению; выступления творческих коллективов; множество сладостей и подарков.

«А в завершение праздника к нам присоединятся настоящие супергерои из культового фильма «Трансформеры»! Их размеры и шоу поразят и взрослых и маленьких! Это лишь части из всей программы, которую приготовили для вас спасатели! Приходите сами и приглашайте друзей!» – сообщают спасатели.

А в детском городке «Сказка» на улице Декабристов, 38 состоятся праздничные мероприятия по случаю Международного дня защиты детей от николаевских полицейских.