В Харькове иностранные студенты вышли на протест из-за некорректного перевода заданий в экзамене

Возле северного корпуса Харьковского Национального университета имени Каразина собрались около 200 иностранных студентов-медиков, учащихся на 6-м курсе Харьковского национального медицинского университета и Университета Каразина.

Об этом сообщает местный телеканал АТН.

Собравшиеся недовольны тем, что традиционный экзамен КРОК в этом году был заменен интегрированным экзаменом КРОК-2, в который были добавлены вопросы на английском языке для американских медиков-интернов.

Они заявляют о некорректном переводе заданий в тесте и о том, что они не были подготовлены к этим вопросам. И хотя результаты тестирования еще не объявлены, большая часть иностранных студентов уверены, что экзамен они не прошли.

В связи с этим они требуют не засчитывать эти результаты тестирования и дать им возможность пересдать его.

Стоит отметить, что без этого теста они не могут получить дипломы об окончании данных ВУЗов и работать врачами.

Напомним, в Индии 20 студентов совершили самоубийство из-за того, что не сдали экзамены.