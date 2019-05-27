Николаевский вуз заключил меморандум о сотрудничестве с международным сообществом полиграфологов из США

Университет имени П. Орлика и Международное сообщество полиграфологов ISOPE в лице Президента Натана Дж. Гордона (США) заключили Меморандум о сотрудничестве по вопросам соблюдения международных стандартов и принципов проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Подписанты Меморандума убеждены, что только активное сотрудничество ВУЗов и Международных профессиональных сообществ предоставят возможность развиваться современной профессии полиграфологов, соответствовать стандартам работы и проведения научных исследований в данной отрасли.

В рамках сотрудничества будет проведен ряд совместных тренингов, семинаров, лекториев, конференций, как на базе Университета имени Пилипа Орлика, так и за рубежом. В частности это даст как практическую, так и научную платформу для развития студентов специальностей психология, право, журналистика, поскольку полиграфолог – это тонкий психолог, опытный криминалист или оперативник, и отличный коммуникатор. Полиграфолог – это профессионал по выявлению лжи или подтверждению правды.

Проверка на полиграфе применяется и во время служебных расследований, нередко приводящихся на предприятиях в случае возникновения сложных ситуаций, в различных службах и структурах (финансовых, политических, социальных), во время выборочной проверки сотрудников при приеме на работу или на предмет злоупотребления служебными полномочиями.

На сегодня Международное сообщество полиграфологов ISOPE объединяет 22 страны мира. Полиграф используют в 75 странах мира, первенство использования принадлежит США. Украина находится в пятерке лидеров по закупке полиграфов для HR-секторов (отдел по подбору персонала) предприятий.

Качественным результатом подписанных договоренностей стало проведение Международной школы полиграфологов, организатором которой выступил Международный классический университет имени Пилипа Орлика Слушателями школы стали более 300 человек из разных стран мира.