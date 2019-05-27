ДЖКХ Николаева отменил торги на проект ремонта Варваровского моста, где могла победить фирма, не выполнившая работы в прошлом году

Департамент ЖКХ Николаева 27 мая отменил проведение торгов по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского моста) за 19,3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует данные опубликованные в Prozorro.

На тендер свои предложения подали три фирма: ООО «Союзтранспроект» с изначальной стоимостью 19 миллионов 100 тысяч гривен, в дальнейшем снизив до 14 миллионов 900 тысяч гривен. Филиал проектно-исследовательский институт железнодорожного транспорта акционерного общества Украинская железная дорога готов вышел на тендер с предложением в 19 миллионов 120 тысяч 690 гривен, в дальнейшем снизив стоимость своих услуг до 16,5 миллионов гривен. И государственный региональный проектно-исследовательский институт «ДНІПРОДІПРОВОДГОСП» с предложением в 19,1 миллион гривен.

Разработать проект подрядчик должен был до 31 октября текущего года.

Победителем мог стать ООО «Союзтранспроект». Однако в дальнейшем ДЖКХ отменил торги «из-за невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок на основании ч. 1 ст. 31 Закона Украины «О публичных закупках».