ДЖКХ Николаева отменил торги на проект ремонта Варваровского моста, где могла победить фирма, не выполнившая работы в прошлом году

Департамент ЖКХ Николаева 27 мая отменил проведение торгов по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского моста) за 19,3 миллиона гривен.
Об этом свидетельствует данные опубликованные в Prozorro.
На тендер свои предложения подали три фирма: ООО «Союзтранспроект» с изначальной стоимостью 19 миллионов 100 тысяч гривен, в дальнейшем снизив до 14 миллионов 900 тысяч гривен. Филиал проектно-исследовательский институт железнодорожного транспорта акционерного общества Украинская железная дорога готов вышел на тендер с предложением в 19 миллионов 120 тысяч 690 гривен, в дальнейшем снизив стоимость своих услуг до 16,5 миллионов гривен. И государственный региональный проектно-исследовательский институт «ДНІПРОДІПРОВОДГОСП» с предложением в 19,1 миллион гривен.
Разработать проект подрядчик должен был до 31 октября текущего года.
Победителем мог стать ООО «Союзтранспроект». Однако в дальнейшем ДЖКХ отменил торги «из-за невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок на основании ч. 1 ст. 31 Закона Украины «О публичных закупках».
Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.
В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.
В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».
Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.
Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.
В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.
В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен.