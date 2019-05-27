Всемирная организация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала синдром эмоционального выгорания болезнью.

Его внесли в обновленную Международную классификацию болезней, одобренную во время 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, передает «Громадське».

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Синдром эмоционального выгорания описали как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой и поместили в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости».