Всемирная организация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание болезнью

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Всемирная организация здравоохранения признала синдром эмоционального выгорания болезнью.

Его внесли в обновленную Международную классификацию болезней, одобренную во время 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, передает «Громадське».

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Синдром эмоционального выгорания описали как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой и поместили в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости».

Роман Свиридов

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русскийобщество