В Николаеве ДЖКХ восстановил покрытие на Нижнем БАМе, которое провалилось после ливня

В Николаеве на Нижней Набережной восстановили покрытие на пешеходной зоне, где после проливного дождя образовался провал.

Об этом департамент ЖКХ Николаевского горсовета написал на странице в Facebook.

«После сильного ливня 25 мая, образовался провал на пешеходной зоне. Уже на следующий день, в воскресенье, провал был ликвидирован», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данное пространство задумывалась исключительно как место для пеших прогулок граждан, поэтому использовать ее в качестве причальной стенки без установки специального понтона нельзя.

Напомним, что в день проведения «Николаев RIVER fest», 25 мая после ливня провалилась часть плитки на Нижнем БАМе.