В многоквартирных домах в Вознесенске установили видеонаблюдение и внедрили программу «Сусідська варта»

«Тут діє сусідська варта – навіть не думай» - знаки с такими надписями появились во дворах вознесенских многоэтажек. Люди берут ответственность за комфортное и безопасное проживание в доме в свои руки.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Слушай, общайся, думай и действуй - такой алгоритм поведения участников программы «Сусідська варта» в Вознесенске.

- Уже около двух месяцев в Вознесенске реализуется программа «Сусідська варта». Как эффективно решить проблемы своего двора или дома? Правильно, вместе с соседями! Объединившись, проще и сортировку мусора организовать, и заброшенный пустырь в сквер превратить. А еще совместно можно сделать свой двор самым безопасным местом района и исключить преступления на своей территории. Стоит только создать «Сусідську варту» - отметил Невеселый Владислав.

Благодаря конкурсу проектов «Безпечна громада», который реализуется при поддержке Невеселого Владислава, два многоквартирных дома в Вознесенске получили возможность установить современные видеокамеры и организовать круглосуточное наблюдение на своей территории. Поздравить победителей конкурса жителей домов по ул. Героев Украины 24 и Строителей, 3 приехала супер команда. Инспекторы Патрульной полиции Николаевской области Рябоконь Юлия и Юлия Яковенко проведи тематические занятия с детьми по вопросам безопасности дорожного движения, а также разъяснили детям, как вести себя с незнакомцем, дали померят бронежилет и попробовать себя в роли водителя патрульной машины. Участковый офицер Вознесенского отдела полиции Папук Александр в неформальной обстановке пообщался с жителей и обсудил проблемы, которые их беспокоят, дал свои рекомендации и обменялся номерами телефонами для дальнейшего сотрудничества.

Хотя в Вознесенске «Сусідська варта» действует совсем короткий период времени, но уже подтверждает свою эффективность. Патрульные приезжают на сборы ОСМД, общаются с жителями домов, узнают их актуальные проблемы и совместно продумывают шаги для их решения. Таким образом, удалось преодолеть проблемы с распитием алкогольных напитков на детских площадках, успокоить шумных соседей и ближе познакомиться с соседями в домах и заручиться их поддержкой. Кроме того, благодаря бдительным жителям, которые заметили подозрительных лиц и сообщили об этом на линию 102, патрульным удалось задержать лиц, причастных к вандализму на территории дома.