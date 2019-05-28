У Зеленского сообщили о запуске проекта «LIFT»

Команда Президента Украины Владимира Зеленского запустила социальный проект «LIFT», который позволит желающим представить свои идеи относительно диджитализации государства.

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

«Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие», – говорится в сообщении.

Также у Зеленского отметили, что абсолютно каждый может присоединиться к проекту. В нем также принимают участие лучшие рекрутинговые компании и специалисты, которые будут тщательно следить за процессом отбора.

«LIFT, как инновационная платформа, поможет: - найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны; - рассказать идею, что решит сложные вопросы или будет полезной для страны; - презентовать продукт, будет принесет положительные изменения на государственном уровне», – отметили в команде Зе.

«Мы ждем большие нагрузки сайта, поэтому если у вас возникают какие-либо вопросы или трудности, или же вы пожелания или предложения по разработке проекта - пишите их в Telegram-бот, который интегрирован на сайте. Подписывайтесь на Telegram-канал LIFT, чтобы быстро узнавать о свежих вакансиях и новости, идеи и проекты, которые мы запускаем! Вас нуждается страна!» – подытожили они.

Напомним, что 23 мая Президент Украины Владимир Зеленский на форуме интернет-деятелей iForum в Киев представил этот проект.