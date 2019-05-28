Депутат Николаевского горсовета Дюмин заявил, что детсад №15 разворовывают, и попросил ₴3 миллиона на его проект

Анатолия Дюмин Депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин обратился к членам исполнительного комитета, чтобы они поддержали выделение до 3 миллионов гривен на проектировку окончания строительства детского сада №15, который ранее купили за 18 миллионов гривен.

Об этом речь шла во вторник, 28 мая, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутат заявил, что на данный момент детсад готов на 75-80%, однако его сейчас активно разворовывают, а проект никто делает, так как нет финансирования.

— Я не хочу, чтобы этот детский сад постигла такая же участь как «Искру» (бывший кинотеатр «Искра», который стоит полуразрушенный и обворованный, - ПН). За полгода мною были отправлены обращения во все возможные инстанции, что должно быть проектирование. С проектной организацией договор заключен, но естественно они ничего делать не будут, пока не будет финансирования. Второй момент, распоряжением городского головы и сессии создана рабочая группа по проектированию. Нашли там варианты, которые устраивают и специалистов и депутатов, вопрос в том, что нет финансирования. Никто не возражает, а воз и ныне там. Самое страшное, что сейчас нет хозяина и идет разбазаривание и разворовывание детсада, - заявил Дюмин.

В связи с этим, он попросил членов исполкома согласовать выделение до 3 миллионов гривен на проект строительства, так как точной суммы во сколько обойдется проект нет. По словам проектировщиков, цена колеблется от 1,5 до 3 миллионов гривен.

Владимир Крыленко Первый вице-мэр Владимир Крыленко, который вел заседание, отметил, что члены исполкома поддерживают инициативу Анатолия Дюмина, однако принять решение сейчас не могут, так как на руках нет соответствующего проекта решения. Также он дал поручение начальнику управления капстроительства Георгию Патоке и директору департамента финансов Вере Святелик подготовить данный проект решения и найти 3 миллиона на проект.

В частности, Владимир Крыленко заверил Анатолия Дюмина в том, что как только проект решения будет подготовлен и с ним ознакомятся все члены исполкома, вопрос проголосуют в телефонном режиме.

— Я вам верю, - подытожил Дюмин.

Отметим, что вопросом с покупкой здания детсада №15 активно занимался депутат от «Оппозиционного Блока» Анатолий Дюмин. В частности он заявлял, что чиновники затягивают процесс покупки. При этом мэр Александр Сенкевич заявлял, что необходимые процедуры по покупке недостроенного здания детского сада проведены. При этом он просил провести повторную экспертизу объекта, чтобы не допустить повторения ситуации с покупкой здания на Намыве. Однако Дюмин просил мэра не волноваться, ведь «все прозрачно» и около 7 лет потрачено на этот сад, а он уже начинает рушиться.

В частности, повторная экспертиза таки была проведена и подтвердила заявленную стоимость детсада, а бюджетная комиссия горсовета после длительного обсуждения все же рекомендовала вынести вопрос на утверждение сессии.

Напомним, что в Ингульском районе остро стоит вопрос с детскими садами, к примеру, детский сад №67 «Родничок» признали аварийным и закрывают для того, чтобы демонтировать. На его месте планируют построить новый, но на это необходимо около двух лет. Следующий на очереди по закрытию - сад №75.

В итоге, 20 декабря депутаты Николаевского горсовета поддержали выделение 18 миллионов гривен на покупку имущественного комплекса бывшего детсада №15 по улице Космонавтов, 144.