В Николаеве 31 мая состоится городской украинско-китайский фестиваль «Poetic Dragon Boat Festival»

В Николаеве в пятницу, 31 мая, в 17:00 на 8 причале официально откроется первый в Николаеве украинско-китайский фестиваль «Poetic Dragon Boat Festival» (PDBF).

Организатором праздника является общественная организация «Студенческий парламент НУК».

Проект украинско-китайского фестиваля выиграл грант от Управления молодежной политики Николаевского городского совета в конкурсе молодежных проектов 2019 и занял первое место по количеству набранных голосов от конкурсной комиссии.

Основная идея фестиваля - празднование традиционного китайского праздника Дуань-у - дня гонки на лодках-драконах и дня почитания китайского поэта Цюй Юаня.

Цюй Юань жил в царстве Чу в эпоху Воюющих царств (5-3 века до н.э.). Много раз обращался он к Чускому царю с предложениями о реформах, которые были направлены против политической деградации, упадка и коррупции. Но царь, поверив доносам сановников, умышленно оговорил Цюй Юаня и выслал поэта из столицы. В 278 году до нашей эры войска царства Цинь захватили столицу царства Чу. Цюй Юань, узнав о таком национальном позоре, не смог этого перенести и пятого числа пятого месяца покончил с собой, бросившись в реку.

Согласно преданию, узнав о его смерти, люди в горе и ужасе бросились в лодки и долго искали тело поэта в реке, но так и не нашли. Впоследствии, ежегодно в день гибели поэта люди в его память стали устраивать на реках гонки лодок, выполненных в виде драконов. Вот почему этот фестиваль иногда называют Фестивалем лодок-драконов (Dragon Boat Festival).

В Николаевских реалиях это праздник проводим следующим образом:

В течение определенного времени тренируется сборная николаевских молодых спортсменов-гребцов КДЮСШ «Коммунаровец» и китайских студентов НУК под руководством директора КДЮСШ «Коммунаровец» И. М. Кулина.

В день «двух пятерок» (31.05.2019) сборная команда спортсменов стартует с 8 причала Николаева. Перед стартом проводится торжественное открытие, шоу-программа с участием китайских студентов НУК и студентов, интересующихся китайской культурой, также в программе приветственное слово от мэра города Николаева А. Ф. Сенкевича, ректора НУК Е. И. Трушлякова, директора КДЮСШ «Коммунаровец» И. М. Кулина.

Затем драконьи лодки отправляются «на поиски поэта». Драконьи лодки с украинскими и китайскими спортсменами сопровождают байдарки и яхты НУК.

Конечно, китайского поэта в водах Южного Буга найти трудно ... Но кто ищет - тот и находит. Образованный флот приплывает в Николаевский яхт-клуб. Здесь гребцы находят китайского поэта (переодетый китайский студент) и возвращаются к 8 причалу. Искателей поэта ждет камерная сцена, на которой выступят молодые николаевские поэты и исполнители авторских песен.

Главная мысль: настоящий поэт всегда живой; если его уже нет на земле физически, то его дух, его умение ценить прекрасное и изображать его словом живет в сердцах молодых людей - тех, кто пришел ему на замену.

Мероприятие направлено на обеспечение развития международного молодежного сотрудничества и поддержки локальных инициатив молодежи в сфере кросс интеграции (пункты задач Городской программы «Молодежная политика на 2019 - 2021 годы»), в частности - на внедрение совместных молодежных украинско-китайских культурных традиций в Николаеве, которые начали бы активный процесс культурного обмена между Николаевом и городами КНР.

В перспективе такое взаимодействие было бы выгодно не только молодежной сообществу, но и городской общине в целом, поскольку Николаев имеет китайский город-побратим Дэчжоу. Тесное взаимодействие в украинско-китайском направлении в перспективе позволило бы привлекать китайские инвестиции в развитие Николаева на взаимовыгодных условиях.