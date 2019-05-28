Пляж «Чайка», «Стрелка», «Прибой» и «Намыв»: Исполком горсовета Николаева определил места для отдыха на водных объектах

Во вторник, 28 мая, исполнительный комитет Николаевского городского совета определил места для массового отдыха на водных объектах летом 2019 года.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, пляжный сезон в Николаева начнется с 1 июня и закончиться 31 августа. Отдыхать николаевцы смогут на четырех пляжах: в Центральном районе города - пляж «Стрелка» и «Прибой», в Корабельном районе - пляж «Чайка» и на береговой зоне в микрорайоне Намыв.

— В зоне отдыха на Намыве поручено установить пять спасательных постов, провести обследование водной акватории и дна с очисткой. На пляжах «Стрелка», «Чайка» и «Прибой» подготовительные работы почти завершены. Специалисты спасательно-водолазной службы будут дежурить во всех местах массового отдыха, будут следить за пребыванием детей на воде во время проведения спортивных соревнований и тренировок, - отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Герасименя.

В перечень мест, где можно будет заниматься водными видами спорта включили семь объектов: КДЮСШ «Коммунаровец», СДЮШОР по гребле академической, ШВСМ города Николаева, Клуб юных моряков с флотилией, СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ, Областная СДЮСШОР по парусному спорта «Областной яхт-клуб» и КДЮСШ «Олимп».

Напомним, что во время летнего сезона 2018 года николаевцев просили воздержаться от купания на пляже «Стрелка», потому что норма кишечной палочки превышена почти в пять раз.