В Украине вместо участковых ввели полицейских офицеров общин

Вместо участковых, полиция запустила проект полицейских офицеров.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на представлении проекта сегодня утром, на Софиевской площади, в Киеве, передает «Левый берег».

По его словам, полицейские офицеры общин будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, где проживает около 28 млн человек.

«Цель проекта, чтобы каждая объединенная территориальная община имела своего полицейского офицера, который будет жить ее жизнью, будет на постоянной связи и помогать общине», - сказано в сообщении на сайте Кабмина.

Полицейские общины будут отличаться от участковых тем, что они будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой сами проживают. У полицейских будет свой автомобиль, средства индивидуальной защиты, оружие, планшет и рабочий кабинет.

По словам Владимира Гройсмана, который также приехал на презентацию проекта, правительство будет направлять финансирование, для того, чтобы полицейские в каждом уголке Украины были качественно обеспечены и могли профессионально выполнять свой служебный долг - обеспечивать порядок и безопасность.

Полицейские-победители конкурсного отбора пройдут специальный подготовительный курс международного уровня (тактическая подготовка с моделированием ситуаций, контраварийное вождение, навыки проактивной деятельности, методы взаимодействия полиции и общества).

Согласно плану проекта с 2019-2020 года должны быть отобраны 1624 полицейских для общин. Они не будут привлекаться к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных.

На данный момент на службу заступают первые 34 общинных офицера.