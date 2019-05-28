Николаевцев приглашают на выставку детских фото известных горожан

Всех николаевцев 1 июня зовут на эксклюзивную фотовыставку под таким названием, на которой будут представлены детские фото известных горожан.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского тепловозоремонтного завода.

Выставка продлится всего один день, и, по словам организаторов, взрослых посетителей будут ждать разные сюрпризы. Можно будет «впасть в детство» и попрыгать на батуте, сделать много детских фото, превратиться в кошку или пирата при помощи аквагрима. Организатор выставки, директор НТРЗ Вячеслав Симченко отметил, что взрослые иногда тоже хотят побыть детьми и на выставке им представится такая возможность.

— В этот день обычно множество мероприятий и развлечений для детей. А мы, родители, весь день только «угождаем» нашим детям, забыв о том, что мы и сами дети, хотя не по паспорту, а в глубине души. Ведь признайтесь, что тоже хотели бы попрыгать хотя бы пять минут на батуте, пройтись по улицам с аквагримом на лице, весело облизывая мороженое, но... Мы ежедневно старательно надеваем на себя серьёзное взрослое лицо, взрослые обязанности и важный вид. Именно поэтому мы предлагаем серьезным взрослым людям в самый детский день года вернуться в детство и побыть шкодливым ребенком, ведь это не просто весело, но еще и полезно, - сказал Вячеслав Симченко.

Фотовыставка откроется 1 июня в 10:00, возле паровоза в детском городке «Сказка», и будет доступна всем посетителям до 19:00. Сообщается, что все развлечения будут действовать только для взрослых, бесплатно они будут доступны до 12 дня, а фотозона – на протяжении всего дня.

Батут, аквагрим, шарики и другие развлечения в рамках выставки будут действовать только для взрослых (ориентировочно до 12:00, бесплатно), фотозона – на протяжении всего дня.

В этом году на выставке будут представлены 160 фото самых разных горожан, от блогеров и музыкантов, до кораблестроителей и изобретателей.

Напомним, 1 июня, в Международный день защиты детей в николаевском детском городке «Сказка» всего на один день открылась уникальная фотовыставка «Впадаем в детство!», которая была организована по инициативе директора Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслава Симченко.