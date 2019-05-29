NASA отправит на Марс микрочип с более миллиона имен на нем – заполнить заявку может любой желающий

Космическое агентство NASA отправит на Марс напечатанные на микрочипе имена желающих.
Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.
Чтобы разместить на микрочипе своё имя, нужно заполнить заявку на сайте NASA до 30 сентября 2019 года. Табличку с именами на поверхность планеты доставит марсоход — запуск намечен на лето 2020-го, а прибытие на Марс состоится ориентировочно в феврале 2021 года.
Ученые напечатают имена записавшихся людей на силиконовом чипе размером с монету с помощью пучка электронов. Размер каждой надписи составит менее одной тысячной ширины человеческого волоса - таким образом на табличку войдет больше миллиона имен. Как отмечают в NASA, отправка чипа - метафора путешествия человека на другую планету, она представляет собой первый этап такого «полета».
Отмечается, что агентство уже делало нечто подобное: имена более двух миллионов людей были отправлены на Марс в рамках миссии InSight.
Цель миссии «Марс-2020» — изучение поверхности планеты, сбор образцов грунта, а также оценка того, была ли планета обитаема в прошлом.
Ранее сообщалось, что в феврале в NASA объявили об окончании миссии марсохода «Оппортьюнити», попавшего в песчаную бурю.