NASA отправит на Марс микрочип с более миллиона имен на нем – заполнить заявку может любой желающий

Ученые напечатают имена записавшихся людей на силиконовом чипе размером с монету с помощью пучка электронов. Размер каждой надписи составит менее одной тысячной ширины человеческого волоса - таким образом на табличку войдет больше миллиона имен. Как отмечают в NASA, отправка чипа - метафора путешествия человека на другую планету, она представляет собой первый этап такого «полета».

Отмечается, что агентство уже делало нечто подобное: имена более двух миллионов людей были отправлены на Марс в рамках миссии InSight.

Цель миссии «Марс-2020» — изучение поверхности планеты, сбор образцов грунта, а также оценка того, была ли планета обитаема в прошлом.

Ранее сообщалось, что в феврале в NASA объявили об окончании миссии марсохода «Оппортьюнити», попавшего в песчаную бурю.