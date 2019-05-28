Исполком горсовета Николаева не согласовал демонтаж барельефа Ленина возле «Юности» – подождут решение суда по закону о «декоммунизации»

Во вторник, 28 мая, исполнительный комитет не согласовал частичный демонтаж памятного знака Ленинскому комсомолу по проспекту Богоявленскому возле парка «Юность».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту решения, демонтировать должны отдельные элементы памятника - барельеф Ленина, доску с надписью «Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ в октябре 1978 года» и доски со словами поэта Маяковского: «Стой миллионный незыблемый мол краснознаменный комсомол». Данные работы поручили выполнить администрации Ингульского района, так как памятник находится на их территории.

По словам директора юридического департамента Инны Бочаровой, в 2018 году данный памятник вошел в перечень тех, которые подлежат демонтажу. При этом, с 19 апреля 2019 года приказом Министерства культуры Украины данный памятник не значится в государственном реестре недвижимых достопримечательностей Украины.

В тоже время, член исполкома Александр Трифонов отметил, что если демонтировать памятник частично он потеряет какой-либо эстетический вид.

— Давайте посмотрим на этот памятник. Если сносить только верх, не надо даже быть архитектором, чтобы понять, что это будет. Это будет просто какой-то некрасивый столб. Если уже даже и принимать подобные решения, то давайте думать, чтобы это было, может, отреставрировано. Давайте будем не только ломать и сносить, но и созидать, - предложил Трифонов.

Также, Владимир Тимошин сообщил, что Конституционный суд на сегодняшний момент рассматривает конституционность Закона «О декоммунизации» и следует дождаться их решения.

— Вдруг он признает Закон не конституционным, а обратно мы это не прицепим. Поломать мы можем всегда. Еще и деньги потратим, - отметил Тимошин.

В итоге, за демонтаж памятника проголосовало лишь четыре члена исполкома, остальные воздержались или проголосовали против. Таким образом решение не было принято.

Напомним, ранее глава Заводской райадминистрации Виктор Дмитрук поднял вопрос касательного того, что на частной территории стоит памятник Владимиру Ленину, но чиновники не имею права его демонтировать, а собственник - отказывается это делать.

Отметим, что там памятник ранее обернули черным целлофаном, обмотав ноги Ленина скотчем.

Прокуратура Николаевской области сообщила, что памятник демонтировали, после чего на временное хранение передали ДЖКХ. При этом, департамент ЖКХ Николаевского городского совета отрицает, что памятник Ленину, который находился на территории бывшей «дачи Кудрявцева» передали им на хранение после демонтажа.