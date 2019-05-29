И вот мы снова ждем

С приходом каждой новой власти мы в Николаеве с восторгом замираем, как перед рулеткой, какие же новые чиновники и депутаты всплывут на арене? А потом такие:

- Бляяя, ну где ж мы так нагрешили?

- Та я тебе говорю – место проклятое!

И вот снова ждем. В этот раз же история не повторится? В этот раз же мы увидим нового, умного, мощного губернатора? Новых, девственно-чистых, самодостаточных, порядочных, онародедумающих, законопослушных, молодых ребят, идущих в народные депутаты от партии власти? Ведь в этот раз не хватит наглости у «папередников» подсовывать своих людей в новую рейтинговую партию власти, чтоб потом иметь свое влияние? Ведь не позволит же совесть «варягам» идти в ВР от нашего маленького городка, надеясь на свою медийную известность и свои большие деньги?

Скажите мне, как простому кондитеру, а кого бы вы хотели видеть:

1. Депутатом-мажоритарщиком в парламенте от Николаева?

2. Губернатором (главой ОГА)?

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