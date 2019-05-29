Житель Николаева показал с высоты птичьего полета, как ночью разводили и ремонтировали Варваровский мост

Николаевец показал, как в ночь со вторника на среду, 29 мая, проходили ремонтные работы на Южнобугском (Варваровском) мосту.

Соответствующие снимки Андрей Дронов предоставил «Преступности.НЕТ».

Как известно, специалисты КП «ЭЛУ автодорог» проводили техническое обслуживание конструктивных составляющих разводной части моста с 23:30 до 3:30, в связи с чем на тот период времени мост был закрыт для проезда транспортных средств.

Судя по всему, за время ремонта с обеих сторон моста образовалась небольшая автомобильная пробка. Для перекрытия моста привлекались также и сотрудники полиции.

В «ЭЛУ автодорог» отметили, что ремонтные работы закончили немного раньше ожидаемого - в 2:40 ночи. Движение по Юго-Бугском моста восстановлено в 3:10.