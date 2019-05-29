Директор полтавского терруправления ГБР обвинил Трубу в том, что его увольняют с нарушениями законодательства и без причин

Владимир Тимошко и Роман Труба Начальник территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, Владимир Тимошко заявил, что директор ГБР Роман Труба намерен его уволить из-за якобы несоответствия занимаемой должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назначил нового исполняющего обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ из-за конфликта касательно публикации ведомства об открытии уголовного производства в отношении экс-Президента Украины Порошенко по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.

«176 дней работы исключительно в правовом поле, 176 дней - ни одного сфабрикованного производства, 176 дней эффективной и результативной работы коллектива, 176 дней, которые общество оценивает по высшему критерию - ДОВЕРИЕ, которое мы получили и которым мы гордимся, 176 дней справедливости, ради которой мы работаем. Всем нравится, что Директору ТУ Тимошко Владимиру невозможно позвонить и дать приказ что расследовать, а что нет? Вопрос риторический!» – пишет он.

Он отметил, что на протяжении 20 лет работал в правоохранительных органах, в том числе был начальником Следственного управления ГУНП в двух областях, прошел все этапы конкурса на нынешнюю должность в ГБР, но несмотря на это Роман Труба, по словам Тимошко, намерен его уволить.

«Что потом? Потом я узнал, что существует другое право - право, которое ни я, ни кто-либо другой не изучал в учебных заведениях. Именно по его нормам Директор ГБР сообщил мне, что 28 мая 2019 я буду освобожден от должности на основании «несоответствия занимаемой должности и недостаточной профессиональности». Для меня оказалось открытием, что организация работы «с нуля» - это непрофессионально, налаженная работа - это непрофессионально, реализация по уголовным производствам с признаками коррупции - это непрофессионально!» – рассказал Тимошко.

При этом, как утверждает он, процесс увольнения проходит с нарушениями законодательства.

«Никаких обоснованных оснований для указанного решения нет, и оно полностью противоречит действующему законодательству. А именно: не согласован с заместителями директора, принят без представления конкурсной комиссии, не имеет никакого, хоть немного логического, обоснования, кроме «Я так хочу» со стороны директора ГБР», – акцентировал Тимошко.

«Сейчас мне не известно, существует приказ с мокрым подписью (несколько дней нахожусь на больничном). После получения соответствующей официальной информации сформирую надлежащую правовую позицию. Именно правовую, ведь я живу в правовом государстве, где есть Закон, поэтому есть права и есть обязанности, которые каждый должен выполнять, в том числе и директор ГБР», – подытожил он.

В свою очередь, журналист «Громадського» Данила Мокрик опубликовал уже готовый приказ об увольнении Тимошко и еще ряда сотрудников ГРБ.