Uklon ввёл бонус для водителей в Николаеве до 7000 гривен

В начале мая в Николаеве заработал крупнейший украинский сервис вызова авто Uklon. Жители Николаева, кто уже успел воспользоваться сервисом, теперь обходятся без звонков в диспетчерские службы и заказывают авто в приложении прямо на своих смартфонах.

А водители на личных автомобилях подвозят людей по дороге по своим делам, покрывая таким образом ежедневные расходы на топливо и получая дополнительный доход.

Теперь самые активные водители, пользователи Uklon Driver, в Николаеве смогут получать еженедельные бонусы до 1000 гривен, помимо ежедневных, которые получают сейчас. А также, по желанию, нанести брендированные наклейки компании на свои автомобили, и получать дополнительные ежемесячные бонусы суммой до 7000 гривен.

Начать подвозить людей и узнать больше подробностей можно после заполнения формы в приложении Uklon Driver или на сайте: http://bit.ly/2KL09If

Также Uklon первый и единственный сервис перевозок в Украине, который бесплатно страхует своих пользователей (и пассажиров, и водителей) на 100 000 гривен. В случае ДТП, во время выполнения заказа Uklon, пассажир и водитель получают необходимую компенсацию.