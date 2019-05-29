Без смотровой площадки и памятник Фалееву на зеленой зоне: Градсовет Николаева согласовал проект реконструкции Флотского бульвара

Во вторник, 28 мая, члены архитектурно-градостроительного совета Николаева утвердили проект реконструкции Флотского бульвара, которым ранее они были недовольны.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, данный проект на рассмотрение градсовета выносят не в первый раз. Ранее его члены отправили его на доработку, потому что по их мнению у проекта не было общей концепции.

Архитектор проекта Лариса Перцула на этот раз представила доработанный проект, изменения касаются размещения памятника Михаилу Фалееву - он остается на том же месте, но его обыгрывают новой зеленой зоной. Также предлагается расширить площадь перед главным спуском, принято решение оставить один туалет на верхней набережной, а также предложен второй вариант его фасада - стеклянный. В новом проекте выровняли пешеходные дорожки, а также убрали выносную смотровую площадку. Реконструкция будет происходить в три очереди.

Смотровая площадка, от которой решили отказаться.

Депутата горсовета Сергея Кантора интересовал вопрос, совпадают ли как-то проекты по реконструкции Соборной площади и Флотского бульвара. На что Лариса Перцула сообщила, что данные проекты не пересекаются, будет лишь сохранена ось движения людей.

— Депутаты же просили посмотреть на проекты одними глазами. На площади у нас одна философия, на набережной у нас другая философия. Давайте мы спросим у горожан, эта площадь базарная или административная? Она является центральным стержнем всего этого пространства(...) К примеру берем фонтан, если народ решил его оставить, почему на площади делаем новый фонтан, а на верхней набережной мы его просто подшпаклевали? Это же алогично, - акцентировал внимание депутат.

В частности он отметил, что в городе не так уж и много денег, чтобы выбрасывать их, поэтому к реконструкции необходимо подходить с умом.

— Это сотни миллионов, а можно садики и школы ремонтировать, дороги. Это громадные деньги! Так неправильно! У депутатов будет тысячи вопросов. И жалко будет денег. Какой смысл тратить деньги на проект, который потом сметут, – заявил Сергей Кантор.

Депутат также отметил, что проектировкой реконструкции Соборной площади и набережной должен заниматься один архитектор, так как в итоге, по его словам, мы впустую потратим бюджетные деньги.

О том, что идет неувязка Флотского бульвара и Соборной площади отметила и депутат Татьяна Суслова. В свою очередь, она хотела увидеть совместный проект, «чтобы понять, как одно будет соответствовать другому».

При этом, заместитель городского головы по вопросам архитектуры и земельных отношений Владимир Гуллер отметил, что данный проект необходимо еще дорабатывать, а проект по реконструкции площади Соборной и вовсе нужно переделать.

— Я противник площади, всего того, что сейчас пытаются сделать. Реконструкцию за три месяца невозможно будет сделать. Денег у нас нет на реконструкцию, это просто профанация. Нужно отложить эти проекты. Нужно оставить это до лучших времен. Пусть придут новые поколения архитекторов, которые соединят площадь с набережной. Нужно с площади раскрыть вид на набережную и реку. С другой стороны, набережную можно делать частями. Я все же бы не ставил крест на этом проекте. Нужно продолжать работать над ним, – заявил он.

Однако, после обсуждения, члены градсовета все-таки утвердили проект реконструкции Флотского бульвара.

Напомним, что ранее в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в который вошла реконструкция парка «Флотский бульвар» за 23,3 миллиона гривен.

Отметим, что капитальный ремонт уличных фонарей на Флотском бульваре обошелся почти в 10 миллионов гривен.