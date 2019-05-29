Глава Николаевской ОГА Савченко созывает чиновников и руководителей на расширенное совещание

На 31 мая глава Николаевской ОГА Алексей Савченко созывает расширенное рабочее совещание с руководителями органов местной власти и самоуправления.

Об этом свидетельствует соответствующее письмо за подписью главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Данная телефонограмма пришла депутату облсовета Александру Бондарю. Встреча должна состоятся 31 мая в 14:00 в сессионном зале Николаевского областного совета.

По информации интернет-издания «Новости.Н» Алексей Савченко пригласил на нее мэра Николаева Александра Сенкевича, секретаря горсовета Татьяну Казакову и депутатов горсовета.

Напомним, что после результатов второго тура президентских выборов, 22 мая, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что подал в отставку.