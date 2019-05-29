В Николаеве на перегоне полиция задержала подозреваемых в ряде квартирных краж

В среду, 29 мая, в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе перегона сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении ряда квартирных краж.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Нацполиции.

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На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции, проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, что 31 января в Николаеве сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской задержали четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет. Они похитили 32-летнего мужчину, избивали его и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга. Полицейские выяснили, что преступную деятельность иностранцев координировало лицо, также гражданин Грузии, который находится в Николаевском СИЗО за совершение ряда квартирных краж в составе преступной группы и позиционирует себя как «смотрящий» по следственному изолятору.

Позже полиция задержала еще одного подозреваемого в организации этого преступления – 31-летнего местного жителя, который позиционирует себя как лицо, имеющее влияние на преступную среду в Николаеве и Николаевской области. После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.