Департамент финконтроля Николаева составил 14 админпротоколов на торговцев квасом

Специалисты департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции за 28 и 29 мая составили 14 административных протоколов на предпринимателей, которые незаконно торгуют квасом в Ингульском и Центральном районе Николаева.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

Также ловким торговцам сообщено, что они нарушают законодательство Украины, самовольно занимая земельные участки. Предложено самостоятельно прекратить торговлю и убрать свои сооружения.

Если предприниматель самостоятельно не освободит занимаемую земельный участок, то на основании решения комиссии по вопросам упорядочения размещения объектов торговли и сферы услуг на территории города Николаева, будет проведен демонтаж в принудительном порядке.

Административные протоколы по статье 152 КУоАП направляются на рассмотрение административных комиссий по месту жительства нарушителей. Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, как в Николаеве рейдом боролись со стихийной «ярмаркой» на Колодезной. На шестерых торговцев составили админпротоколы.