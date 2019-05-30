В Николаеве ночью мужчина и женщина украли высаженные возле горсовета цветы, а после уехали на такси

Ночью 29 мая, двое николаевцев украли цветы из клубы возле здания Николаевского городского совета.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

«В очередной раз николаевцы обидно удивляют своими поступками и отношением к имуществу общины. Специалисты просмотрели видео с камер наблюдения, установленных на площади Соборной. И вот что выяснилось. В половине первого ночи 29 мая двое николаевцев наслаждались прогулкой в ​​центре города. Но не звездным небом любовались мужчина с женщиной на углу улицы Адмиральской. По душе романтической парочке пришлись цветы на клумбе. Поэтому, не сдержав порыва, они проредили насаждения. После чего сели в такси и отправились домой. Для полноты картины стоит добавить, что ожидание скрасили несколькими перекурами. И конечно же, донести окурки в урну НЕ осилили», - говорится в сообщении.

В мэрии акцентируют внимание на то, что комфорт, чистота и нарядность городского пространства зависит от каждого из нас и попросили беречь имущество города. При этом напомнили, что в Николаеве установлено более 100 камер видеонаблюдения.

«Поэтому, прежде чем разорять или воровать городское имущество, подумайте - хотите ли вы зажить такой славы и стать «героем дня» в городских СМИ. «Рекламу» гарантируем!» - говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году николаевцы воровали мраморную крошку и кусты возле здания горсовета.

Ранее, в центре Николаева в очередной раз украли цветы из клумбы возле офиса турфирмы. Стоит отметить, что из клумбы возле этого офиса, который находится неподалеку от Главка областной полиции, уже не первый раз крадут цветы. Вечером в ноябре 2017 года на камеры наблюдения уже попадался неизвестный на похожей краже, а летом того же года мужчина украл 4 можжевельника, 2 кипариса, 2 елки и еще пару растений.

Напомним, что случаи воровства саженцев деревьев и декоративных растений довольно распространены в Николаеве.

Так, в апреле 2019 года в микрорайоне Терновка женщина украла из чужой клумбы цветы. А в ночь на 10 октября 2018 года неизвестные украли 15 кустов самшита в зеленой зоне на улице Генерала Карпенко.

Ранее в Николаеве неизвестный украл газонную траву, уложенную возле дома. До этого две женщины ночью украли восемь кустов декоративных растений, высаженных около магазина. Также ранее в Николаеве супруги украли из двора местной жительницы два куста можжевельника, продав их, выручили 200 гривен.

Еще в николаевском сквере «Обувщик» неизвестные похитили более сотни саженцев деревьев сразу же после того, как их и высадили николаевцы.