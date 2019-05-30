В возрасте 100 лет умер один из последних освободителей Николаева Григорий Заговалов

Григорий Заговалов Во вторник, 28 мая, в возрасте 100 лет умер один из освободителей Николаева, инвалид войны, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» Григорий Тихонович Заговалов.

В войну он был артиллеристом, командующим взвода. Шесть раз ранен, один осколок от гранаты находился возле сердца, второй - в позвоночнике.

В мирное время Григорий Тихонович учил детей истории, затем служил в Народном комиссариате внутренних дел и милиции.

История Григория Тихоновича:

До войны окончил Витебское педагогическое училище. В 1938 году добровольцем ушел в армию. Окончил Горьковское артиллерийское училище. Служил в 17-й мотострелковой Горьковской дважды Краснознаменной дивизии имени Верховного Совета. В 1939 г. 20-й артполк в полном составе был отправлен в Польшу для оказания помощи братскому народу в борьбе против немецких захватчиков.

Великую Отечественную войну встретил в Западной Белоруссии, в г. Лида. 22 июня 1941 года в 2 часа ночи начался артобстрел города. Полк сумел продержаться 1,5 суток. В живых осталось только 17 человек. Отступали в сторону Смоленска. Под Клинцами вступили в бой. Этот бой не смогу забыть никогда, потому что осколок от вражеского снаряда угодил мне прямо в сердце.

После ранения лежал в госпитале в г. Ессентуки. Но разве мог позволить себе залеживаться на больничной койке? Не долечившись, отпросился на фронт. Защищал Кавказ. Вспоминаю битву за Терек. Вода в речке была красной от крови и врагов и своих. Здесь я опять был ранен. После выздоровления попал уже на 3-й Украинский фронт. Освобождал Днепропетровск, Кривой Рог, Херсон, Николаев, Одессу.

День освобождения Николаева для меня особенно стал памятным, так как, по сути, повлиял на дальнейшую мою судьбу. 28 марта 1944 год. Ранним утром пробивались к Николаеву через Водопой. Погода была ненастная: шел дождь со снегом. Слякоть, холод донимал бойцов. Да еще ко всему и непроходимая грязь. Землю настолько развезло, что танки еле ползли. По рации поступил приказ держать направление на элеватор. Бои шли за каждую улицу, дом.

В городе было еще много не успевших отступить немцев. На Московской забежали в один из дворов. Две женщины (запомнилось, что одна из них хромала) предупредили: в подвале засели враги! Кинулся туда и прямо лицом к лицу столкнулся с немцем. От неожиданности слегка замешкался, и немец успел выстрелить первым. Пуля попала в ногу, хорошо что на помощь подоспел друг Женя Бессонов. Мы в подвале взяли еще семерых немцев. Но другу это стоило жизни. Его похоронили там, где раньше был бар «Ассоль», а сейчас разместился банк «Аваль».

После войны я искал тот двор, могилу друга и не нашел. Случайно на рынке увидел хромую женщину, похожую на ту, которая предупредила о немцах. Разговорились. Это действительно была она. Женщина повела меня на Московскую, 42, показала тот самый подвал. Рассказали и о том, что прах Жени Бессонова перенесли на военное кладбище.

Шли на Одессу. В селе Суворово Березанского района остановились. А дальше было все как в кино. В одном доме попросили попить. Хозяева приветливо принимали освободителей. Стали умываться. Полотенце подала дочь хозяйки Валя. Очень она мне понравилась.

Но служба есть служба. Еще пол-Европы пришлось прошагать с боями: освобождали Румынию, Венгрию, прежде чем довелось встретиться. После войны был направлен на службу в г. Кишинев. Все эти годы переписывались с Валей. И лишь в 1948 году смог приехать на Украину. Поженились. Жить решили остаться на Николаевщине.

В мирное время пригодилась специальность учителя. Стал работать военруком и учителем истории и географии в Березанской средней школе. Я любил свою работу, понимал психологию молодых людей, проникался их проблемами, умел быть им хорошим другом. Именно поэтому мне предложили перейти работать старшим инспектором по делам несовершеннолетних в органы внутренних дел г. Николаева. Последнее время работал на Черноморском судостроительном заводе. Откуда и ушел на пенсию.