Очаковские «морские котики» провели учения по десантированию с воздуха

Военнослужащие 73-го морского центра специального назначения провели тактико-специальные учения разведчиков на Тендровской косе.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, существует несколько способов выводы группы специального назначения по воздуху. В зависимости от поставленных задач разведчики могут быть доставлены в район выполнения боевой/учебно-боевой задачи на парашютных системах типа «КРЫЛО», ДПС, ПВ-3 (парашют водолазный), безпарашутным десантированием по-штурмовому на системе съемный обладания «КАНАТ-1».

Каждый из вышеперечисленных способов доставки групп воздушным путем имеет свои недостатки и преимущества.

Парашютные системы типа «КРЫЛО» являются наиболее современными, но пока мало распространены и требуют высокой опытности и обученности личного состава.

«Приоритетом для Сил Специальных Операций является переход на парашютные системы типа крыло, но в то же время мы не отказываемся от более «устаревших» парашютных систем, которые могут быть применены узкопрофильные как парашют водолазный ПВ-3, и массово как парашютная система ДПС», - говорится в сообщении.

Безпарашутное десантирования по-штурмовому осуществляется с сверхмалых высот 5-15 метров в воду, уменьшает время пребывания в воздухе, после чего водолаз-разведчик мгновенно приступает к выполнению задания.

Способ вывода и эвакуации группы с помощью системы «КАНАТ-1» может осуществляться в условиях городской застройки или других местах, где десантирование посадочным способом невозможно с высот до 25 метров.

В частности отмечается, что десантирование с воздуха - это в первую очередь один из способов доставки разведчиков в район выполнения задач.

Напомним, ранее абордажные группы 73-го морского центра сил спецопераций, который дислоцируется в Очакове, отработали захват судна.