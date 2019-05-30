Конкурс на должность директора Николаевского морского лицея выиграла Татьяна Геллер

В четверг, 30 мая, конкурсная комиссия выбрала новым директором Николаевского морского лицея имени Александрова Татьяну Геллер.

Об этом сообщает «Інше ТВ».

Татьяна Геллер Елена Шепель

Татьяна Геллер на сегодняшний день работает заместителем директора по воспитательной работе в Первой украинской гимназии имени Аркаса. Кроме нее соискателем на должность зарегистрировалась действующая директор лицея Елена Шепель. Как отметил глава конкурсной комиссии, первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, Татьяна Геллер победила «с незначительным преимуществом».

- Будет определенная процедура, контракт, отпуск. Потом будем подписывать контракт с новым директором. Решение комиссии есть, оно будет и на сайте. Все увидят, как проходило голосование, – прокомментировал Владимир Крыленко.

Отдельно он поблагодарил Елену Шепель за работу, уточнив, что ей «предложат на выбор несколько вакансий». Татьяна Геллер уже озвучила свои оперативные цели на новой должности:

- партнерство с Институтом импульсных процессов и технологий Национальной академии наук Украины; - партнерство с ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан»; - сотрудничество с самоуправлением учителей, учеников и родителей; - день открытых дверей для родителей; - создание онлайн-страницы для общения с родителями лицеистов на обновленном сайте учебного заведения.

Елена Шепель конкурсной комиссии рассказала, что планировала ввести факультативный курс по робототехнике, внедрить дистанционное обучение, инициировать турниры по математике и физике, а также привлекать родителей к общественному управлению лицеем.

Напомним, ранее сообщалось, что морской лицей планировали переселить в школу №37.