Власти Новой Зеландии спроектировали первый в мире бюджет, направленный на благосостояние граждан

Власти Новой Зеландии опубликовали проект первого в мире бюджета, направленного на благосостояние жителей. На борьбу с психическими заболеваниями, насилием в семье и детской бедностью правительство обещает выделить миллиарды новозеландских долларов.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

На психическое здоровье страна планирует потратить 1,9 миллиарда новозеландских долларов, из которых полмиллиарда направят на борьбу с тревожностью и депрессивными расстройствами граждан, еще половину – на создание новых рабочих мест в психиатрических службах. Правительство намерено помочь 325 тысячам человек с психическими расстройствами до 2023-2024 года.

- Достижение успехов делает Новую Зеландию и отличным местом для заработка, и прекрасным местом для жизни, - заявил министр финансов Грант Робертсон.

На борьбу с насилием в семье выделят рекордные инвестиции в размере 320 миллионов долларов, на детское благополучие – миллиард долларов. Лидер оппозиционной Национальной партии Саймон Бриджес раскритиковал такой бюджет, заявив, что люди хотят больше денег на еду, бензин и аренду. Вместо этого их налоги идут на строительство дорог, оборону и деревья.

По данным «The Guardian», Новая Зеландия входит в число лидеров по случаям сексуального насилия и насилия в семье среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Случаи, связанные с насилием в семье, полиция регистрирует каждые четыре минуты. Также год от года в стране растет уровень самоубийств, а 27 процентов новозеландских детей живут в бедности – они нуждаются в еде, медицинской помощи и комфортном жилье.

Напомним, что в Новой Зеландии девочка предложила премьер-министру 5 долларов взятки, чтобы ей предоставили суперспособности.