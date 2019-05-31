В Николаеве закрыли Витовское отделение судмедэкспертизы – теперь областное бюро СМЭ будет обслуживать еще два района

В Николаеве закрывают Витовское районное отделение судебно-медицинской экспертизы, которое обслуживало Корабельный район города и Витовский район области.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердил заместитель начальника Николаевского областного бюро СМЭ Александр Дорофеев.

По его словам, сотрудников Витовского отделения переведут в областное бюро на Потемкинскую.

- Не будет никаких проблем. Переходят доктор и санитар, медрегистратор. Все переходят сюда. А наши мощности позволяют все это делать. Работа от этого не пострадает.

Начальник Николаевского областного бюро СМЭ Ольга Дерюгина в комментарии «Преступности.НЕТ» пояснила, что в её учреждение перевели трех сотрудников Витовского отделения – двое работников (в том числе медрегистратор) отказались, хотя им предлагали соответствующие должности. Процесс реорганизации начался еще в январе и завершится до 1 июня.

- Были юридические вопросы касательно деятельности отделения, здания, аренды, - говорит Дерюгина о причинах реорганизации.

- Все будет работать в нормальном режиме. Мы обслуживаем Березанку и Новую Одессу, которые также не находятся в черте города. Никогда не было никаких задержек и неудобств, - отметила Дерюгина.

Напомним, что в 2018 году в николаевском морге скопилось 40 тел, потому что суды не успевали выдавать разрешения на экспертизы из-за правок в Уголовно-процессуальном кодексе.