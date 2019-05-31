В США врачи спасли новорожденную девочку, весившую всего 245 граммов

В Сан-Диего (США, Калифорния) врачи больницы Sharp Mary Birch спасли новорожденную девочку, которая родилась раньше срока и весила 245 граммов.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «The Guardian».

Девочка, которую из соображений конфиденциальности врачи называют Сайби, родилась на 23-й неделе. Ее на пять месяцев поместили в отделение интенсивной терапии, чтобы выходить. Теперь Сайби весит примерно два килограмма. Ее вместе с мамой уже отпустили домой.

Как отмечает издание, по версии университета Айовы, девочка стала самым маленьким рожденным ребенком в мире. Мать девочки рассказывает о дне рождения Сайби как об одном из самых страшных в ее жизни. Когда женщину доставили в госпиталь, выяснилось, что во время беременности возникли осложнения: ребенок не набирал вес, а жизнь матери находилась в опасности.

По ее словам, после родов медики не надеялись, что девочка выживет. Они сказали отцу Сайби, что ребенок погибнет в течение часа после появления на свет, но затем часы превратились в дни, а дни в недели.

Напомним, ранее жительница Николаева рассказала, как врачи «скорой» спасли её дочь, которая перестала дышать.