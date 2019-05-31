Патрульные напомнили николаевцам, что в жару нельзя оставлять детей закрытыми в автомобиле

Патрульная полиция призвала родителей в жаркое время года не оставлять детей закрытыми в автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Помните, что каждые 10 минут температура в закрытом автомобиле увеличивается на 3-5 градусов. В жару в закрытом транспортном средстве человек может получить тепловой удар. Позаботьтесь о безопасности родных», - сообщили в полиции.

Также отметим, что в закрытых автомобилях нельзя оставлять и домашних животных – из-за жары они тоже могут получить тепловой удар и погибнуть.

Напомним, что в Полтаве прохожий спас ребенка, которого мама закрыла на жаре в машине и ушла по делам.