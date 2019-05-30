Украинский писатель обвинил создателей сериала «Чернобыль» в краже монолога из его пьесы

Создатели сериала НВО «Чернобыль» без спросу использовали часть произведения украинского современного драматурга Павла Арье.

Об этом он сообщил в Facebook.

Речь идет о монологе бабы Приси из пьесы «На початку та наприкінці часів». По словам самого Арье, он чувствует себя очень плохо и не может собраться с мыслями после произошедшего.

Подруга драматурга журналистка Елена Ребрик отмечает, что речь в этой ситуации не столько о деньгах, сколько о нежелании авторов сериала упоминать украинского автора. Также она отметила, что «вопрос переводится в юридическую плоскость».

Отметим, Павел Арье - современный украинский драматург, художник-концептуалист, театральный режиссер. Он родился во Львове, сейчас ему 43 года. С 2016 года - художественный руководитель Львовского драматического театра им. Леси Украинки.