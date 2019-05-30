Новые нормы украинского правописания заработают с 3 июня, - Минобразования

Финальный текст новой редакции украинского правописания опубликуют на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук 3 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.

В Минобразования добавили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции «Украинской правописания».

Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Напомним, 22 мая в Кабмине утвердили проект новой редакции украинского правописания.