«Дайте людям время и они сами перейдут на украинский», - глава патрульной полиции «Маршал» о языковом вопросе

Глава Департамента патрульной службы Национальной полиции Украины Евгений Жуков считает, что в вопросе перехода с русского на украинский язык людей не надо торопить, а сам вопрос заострять.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Жуков отметил, что сам владеет украинским и русским в равной степени, однако предпочитает говорить на русском и уважает выбор каждого. По его словам, людям надо дать время, чтоб они смогли перейти на украинский по собственной воле.

«Иногда я слышу замечания в свой адрес: почему это я общаюсь на русском языке! Отвечаю: я знаю как украинский, так и русский язык. Общаюсь как на украинском, так и русском языках. Пишу в сети как на украинском, так и на русском языках. Уважаю одинаково людей как украиноязычных, так и русскоязычных. Помогаю равно как украиноязычным, так и русскоязычным. Ненавижу, когда делают замечания как украиноязычным, так и русскоязычным. И самое главное - дайте время людям и они сами, по своей собственной воле, перейдут на украинский язык. И будут учить своих детей. Вы все сами наблюдаете тенденцию как все русскоязычные граждане Украины, как-никак, но плавно переходят на украинский язык. И это не может не радовать», - написал Евгений Жуков.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

В то же время делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».