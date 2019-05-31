Краткие итоги развития образования в Николаевской области

Образовательная реформа, двигателем которой стало Министерство образования и науки Украины и лично госпожа министр Лилия Гриневич, уже доказала свою действенность. Дети во всех уголках Украины имеют возможность получать одинаково качественные знания, пользоваться одними и теми же преимуществами.

За последние три года в системе образования Николаевщины произошли качественные изменения, говорится в сообщении Николаевской ОГА.

С целью реализации нового подхода в системе образования в русле реформирования на Николаевщине воплощены ряд инициатив, направленных на улучшение комфорта и качества получения знаний для учащихся.

Инклюзивные центры, опорные школы, пополнение парка школьных автобусов, новейшее оборудование, реконструкция школ – это часть изменений, которые удалось за неполные три года реализовать команде Николаевской областной государственной администрации.

В частности, благодаря объявленному «Году образования – 2018» расходы бюджета области на систему образования Николаевщины в прошлом году выросли по сравнению с 2014 годом в 2,3 раза.

При этом, внимание акцентировано на таких составляющих как доступность образования, новое образовательное пространство и новая образовательная среда.

В течение 2017-2018 годов в области создано 21 инклюзивно-ресурсный центр. За 2,5 года количество детей с особыми потребностями, которые интегрированы в образовательную среду и учебные заведения, реализующие модель инклюзивного образования, увеличено в шесть раз. За последний год – в три раза. По темпу роста – это самый высокий показатель в Украине.

В 2018 году к государственной образовательной субвенции в сумме 9,2 миллиона гривен, которую получила Николаевщина на развитие инклюзивной составляющей, из областного бюджета выделено 7 миллионов гривен, что позволило приобрести современное оборудование для инклюзивно-ресурсных центров, обустроить в учреждениях восемь ресурсных комнат и медиатек .

Кроме того, создана инновационная платформа РинноХаб, в рамках которой основаны инклюзивные стартапы и проекты. В частности, на базе Черноморского национального университета имени Петра Могилы функционирует Научный опытно-практический центр, который совершенствует современное интерактивное оборудование для детей с особыми потребностями, разрабатывает новейшие методики инклюзивного обучения, является учебной площадкой для педагогов.

В 2019 году объем финансирования инклюзивного образования из областного бюджета увеличен до 10 миллионов гривен.

В течение двух лет (2017-2018) успешную апробацию прошло внедрение инклюзии в работу летнего детского лагеря «Дельфин». Поэтому уже в 2019 году этот опыт будет расширен в рамках реализации инфраструктурного проекта «Доступное образование Николаевщины» по созданию условий для отдыха детей с особыми потребностями в детских оздоровительных учреждениях области в летний период.

Кроме этого, оптимизирована сеть школ. По сравнению с 2016 годом количество заведений I-III ступеней с наполненностью до 100 учеников уменьшено в 1,3 раза.

Эффективным путем оптимизации сети является создание опорных школ. В 2016 на Николаевщине появились две первые такие школы, сегодня их 19, из них 12 создано в 2018 году. Следовательно, за год количество опорных школ возросло в 2,7 раза.

При создании опорных школ значительное внимание уделено организации подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, в учреждения образования. Так, за три года парк школьных автобусов области пополнен на 47 единиц.

Во всех первых классах созданы надлежащие условия для реализации новых образовательных программ, на это направлено почти 44 миллиона гривен.

Более чем на 23 миллиона гривен приобретено оборудования для 69 кабинетов естественно-математического цикла, 20 кабинетов «Защиты Отечества» и 16 лингафонных кабинетов, STEM лаборатории, двух учебно-тренинговых классов.

Почти на 100% пополнены и обновлены компьютерные классы, благодаря чему Николаевщина в пятерке областей с наименьшим количеством учеников на один ПК.

Стоит отметить, что в 2018 году в 11 раз увеличен объем финансирования мероприятий военно-патриотического воспитания молодежи и детей – 3,3 миллиона гривен. Проведено более 20 тысяч мероприятий национально-патриотического направления, которыми охвачено почти 150 тысяч юных жителей области.

Также произошло увеличение на 2,8% охвата детей дошкольного возраста учреждениями дошкольного образования (2019 - 93,5%, 2016 - 90,7%). Так, в течение 2016-2018 годов созданы 1029 дополнительных мест, благодаря чему в 3,7 раза уменьшена очередь детей в учреждения дошкольного образования.

Что касается профессионально-технического образования, в области создано 5 учебно-практических центров, которые стали платформой для сотрудничества учреждений, органов власти и работодателей.

Как показал опыт 2018 года, когда в целом на Николаевщине было направлено почти 30 миллионов гривен на старт НУШ, школьники и их родители были довольны таким подходом к учебному процессу.

В 2019 году продолжаем активную работу по реформированию образовательного пространства Николаевщины. Так на реализацию программы Правительства «Новая украинская школа» будет использовано 39,2 миллиона гривен:

- около 9,4 миллионов гривен Николаевскому областном института последипломного педагогического образования;

- почти 414 тысяч гривен на закупку дидактических материалов для учащихся начальных классов, обучающихся по новым методикам «Новой украинской школы» для 124 классов областных интернатов;

-10,6 миллионов гривен на закупку современной мебели для начальных классов областных интернатных учреждений, а также на закупку музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, мультимедийного контента для начальных классов школ Николаевщины.

Также распределены субвенции на повышение качества образования в сумме почти 47 миллионов гривен, которые пойдут на:

- более 24 миллионов гривен на обеспечение школ Николаевской области доступом к Интернету;

- более 22,7 миллионов гривен на закупку школьных автобусов, оборудованных местами для детей с особыми потребностями, специальных автомобилей для инклюзивного-ресурсных центров, а также персональных компьютеров.

Двигаемся дальше в направлении создания условий для реализации новых образовательных программ и нового образовательного пространства для наших учеников.