Попытку ввоза крупной партии нефтепродуктов «по схеме» через порт в Николаеве удалось пресечь благодаря Энергетической таможне

Игорь Пиковский Пресечь ввоз крупной партии нефтепродуктов через Николаевский порт по схеме минимизации уплаты таможенных платежей удалось благодаря информации, которую получила Энергетическая таможня ГФС.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал начальник Энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская таможня ГФС пресекла попытку импортировать на территорию Украины крупную партию нефтепродуктов с использованием минимизации уплаты таможенных платежей. Две партии топлива стоимостью в 183 миллиона гривен арестованы судом.

По словам Игоря Пиковского, его ведомство систематично занимается мониторингом рынка нефтепродуктов, отслеживая передвижение судов и анализируя соответствующую документацию, что дает возможность еще до входа товара на территорию Украины предпринимать все необходимые меры, чтобы пресечь контрабанду. Информация о том, что крупную партию нефтепродуктов будут завозить через Николаевский порт с использованием незаконной схемы, была получена еще до того, как судно вошло в территориальные воды Украины.

– О предстоящем ввозе через Николаевский порт на территорию Украины не акцизных нефтепродуктов, в качестве товаров прикрытия моторных топлив, я узнал от крупных игроков рынка нефтепродуктов во время общения с ними на 26-й Генеральной ассамблее Украинской ассоциации сжиженного газа. Они поделились со мной информацией о предстоящей афере с надеждой на то, что возрождаемая Таможенная Служба сможет доказать свою компетентность, и они получат возможность работать прозрачно и в конкурентных условиях. Данная информация мной была донесена руководствуГосударственной фискальной службы. В итоге эта информация нашла свое подтверждение и помогла предотвратить попытку не достоверного декларирования. Как видно, даже если не чистые на руку делки и пытаются обойти Энергетическую таможню ГФС, и ввозить нефтепродукты под видом других товаров, которые неподконтрольны «Энергетичке», мы все равно имеем возможность влиять на ситуацию. Из- за таких вот недобизнесменов наша бронетехника , подвижные составы «Укрзалізниці» другие потребители могли быть заправлены низкокачественным топливом, которое с высокой вероятностью выведет их из строя технику, чем нанесет не только большие финансовые потери, но и подорвет обороноспособность нашей армии. Очень Надеюсь, что все причастные к этой афере понесут заслуженное наказание а Энергетическая таможня получит современные средства мониторинга рынков и технические средства контроля. А то как-то странно: информация пришла «от участников рынка», – отметил Игорь Пиковский.

В то же время, по информации «Преступности.НЕТ», на судах находилось веретенное масло, которое используется в качестве основы для изготовления смазочных материалов. При этом его также используют для того, чтобы разводить качественное дизельное топливо для получения дизельного топлива запрещенного в Украине стандарта Евро 3. Такое топливо почти со 100% вероятностью выводит технику из строя. По имеющейся информации, топливо, полученное в результате смешивания арестованного масла, могло попасть в ВСУ и «Укрзалізницю».

Напомним, ранее в интервью «Преступности.НЕТ» Игорь Пиковский высказал мнение, что при наличии воли и необходимых ресурсов Энергетическую таможню ГФС буквально за год можно превратить в ведомство, способное работать в рамках европейской таможенной практики, опираясь не бесконтактные методы работы.