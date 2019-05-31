В Николаеве возле БСМП пропал пожилой мужчина – в больнице он находился после операции

В Николаеве разыскивают пенсионера, который пропал возле Больницы скорой медицинской помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили читатели.

83-летний Иван Хлистун находился в БСМП после операции. В четверг, 30 мая, он пропал.

«Всех, кто его видел или располагает какой-либо информацией о нем просьба звонить по телефонам 0502085551, 0632829153», – говорится в сообщении.

В отделе коммуникации Нацполиции «Преступности.НЕТ» подтвердили эту информацию. Около 19:20 в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже Ивана Хлистуна, который с территории БСМП ушел в неизвестном направлении.

Напомним, что в Первомайске разыскивают пропавшего без вести 90-летнего пенсионера.