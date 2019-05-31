Китайская корпорация просит Зеленского защитить их электростанцию на Николаевщине от украинских рейдеров

После встречи Президента Украины с Послом КНР одна из крупных иностранных инвесторов в Украине СNBM обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от украинских рейдеров.

Текст обращения опубликовал «Интерфакс-Украина».

Речь идет о дочернем предприятии Китайской Национальной Группы Корпораций по строительным материалам (далее СNBM) – ООО «Восход Солар», которая владеет солнечной электростанцией в Николаевской области, и является одной из десяти станций общей мощностью в 267 МВт, которые принадлежат китайской корпорации.

По утверждению представителей компании их активы попали в сферу интересов скандального украинского олигарха Павла Фукса, который ранее упоминался в СМИ как участник покупки и взыскания долгов Киевского Метрополитена на сумму в 2 миллиарда гривен.

В частности, инвестор утверждает, что господин Фукс, пользуясь связями в судах и силовых структурах (в частности, в Генеральной Прокуратуре, СБУ и ФГВФЛ) через непрозрачные аукционы ФГВФЛ, быстрое рассмотрение дел в судах и создание влиятельных следственных групп при Генпрокуратуре, фактически изымает имущество Китайской Национальной Корпорации, которая является держателем инвестиционного пакета более чем в 1 миллиард долларов на украинском рынке возобновляемой энергетики. В документе сообщается, что следователи и суды избегают контактов с представителями Китайской Корпорации, затягивают рассмотрение дела, либо наоборот неожиданно выносят нужные Павлу Фуксу мгновенные решения, проводя в зале для совещаний лишь 2 минуты, что, как утверждают представители Компании говорит о необычайно высоком уровне коррумпированности в украинской «фемиде».

«Учитывая указанное, в ООО «Восход Солар» и наших акционеров возникают обоснованные сомнения в эффективности проводимой судебной реформы Грановского-Порошенко, которые в свою очередь являются бизнес-партнерами и имеют дружеские отношения с Павлом Фуксом, которого украинские СМИ считают бенефициаром ООО «ФК «Веста», - говорится в обращении.

Также отмечается, что «судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближены к бывшему руководству государства, а все попытки компании решить ситуацию в правовом поле остаются безрезультатными».

В связи с этим, китайский инвестор просит Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию и дать свою оценку происходящим событиям.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская корпорация из-за рейдерской атаки на её электростанцию на Николаевщине может потерять 110 миллионов евро. Как известно, 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ.